Челябинская полиция за четыре дня выявила 629 нарушений в сфере миграции

Управление МВД России по Челябинской области провело очередной рейд по выявлению преступлений в сфере миграции. В результате за четыре дня было зарегистрировано 629 административных правонарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Операция «Нелегал» стартовала в Челябинской области 1 октября. За это время полицией возбуждено 30 уголовных дел по нарушениям миграционного законодательства. Кроме того, за четыре дня судами Челябинской области было принято 104 решения о выдворении иностранцев из России, въезд в страну закрыт для 57 мигрантов.