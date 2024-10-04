В семи городах Челябинской области продлили режим НМУ

В Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Златоусте, Сатке, Аше и Карабаше продлили режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) до 08:00 6 октября, сообщает министерство экологии Челябинской области.

Во время режима НМУ предприятия региона сокращают часть производственных процессов, так как в это время загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое атмосферы.

ЧМК снизил производство более чем на 20%, осуществляется контроль на источниках выбросов и на границе жилой застройки. ЧЭМК отключил два плавильных агрегата, ведется экологический контроль. ООО «Мечел-Кокс» сократил производственную мощность на 40%. На заводе «Минплита» остановлена одна технологическая линия, на филиале «Завода Техно» — в простое часть оборудования. На ООО «Промрекультивация» усилен контроль за состоянием угольного разреза — прикарьерные борты поливают водой, эндогенных пожаров нет. Челябинский цинковый завод остановил часть производства, снизил нагрузку в серно-кислотном цехе на 20%, ведется контроль в санитарно-защитных зонах и за источниками выбросов.

Виталина Ярховска