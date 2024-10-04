Мэрия Уфы прогнозирует увеличение зарплат к 2036 году примерно в два раза

Администрация Уфы предполагает, что в 2036 году средняя зарплата работников средних и крупных предприятий города будет составлять от 136,5 тыс. до 160,4 тыс. руб. Такие значения прописаны в прогнозе социально-экономического развития города на долгосрочный период до 2036 года, опубликованном для общественных обсуждений.

Промышленное производство должно вырасти примерно до 1,9 трлн руб. с текущих 1,3 трлн руб. (по предварительной оценке за 2024 год), в основном за счет нефтехимического комплекса и добычи полезных ископаемых.

Численность населения Уфы на 2024 год оценивается в 1,188 млн человек, в 2036 году она должна составлять от 1,229 млн до 1,239 млн человек. Обеспеченность их жильем, ожидается, вырастет с 28,31 кв. м до 36,5 — 37,6 кв. м на человека.

Ранее «Ъ-Уфа» детальнее сообщал о прогнозе социально-экономического развития города на ближайшие годы. Показатели за 2024 год по большинству индикаторов превзошли прогнозы.

Идэль Гумеров