За неделю в Сочи произошло 197 ДТП

С 27 сентября по 3 октября в Сочи зафиксировали 197 аварий. За неделю в 21 случае пострадали люди, сообщает пресс-служба ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основными нарушениями ПДД, из-за которых произошли аварии, стали несоблюдение бокового интервала (48 случаев), ошибки при движении задним ходом (30 случаев) и неправильный выбор дистанции (27 случаев). Нарушение очередности проезда спровоцировало 21 ДТП.

Самым аварийным днем недели стал понедельник. Специалисты зафиксировали 42 происшествия. В то же время пятница оказалась наименее аварийной — задокументировали всего 19 аварий.

«Ъ-Сочи» писали, что в четверг в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный сбил маленькую девочку в Сочи. По данному факту возбудили уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств наезда на ребенка.

Мария Удовик