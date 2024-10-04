Из Челябинска возобновятся прямые авиарейсы в московский аэропорт Домодедово

Прямые авиарейсы из Челябинска вновь будет принимать московский аэропорт Домодедово. С 31 октября полеты начнет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии», сообщает пресс-служба аэропорта имени Игоря Курчатова.

Самолеты из Челябинска в Домодедово будут отправлять раз в неделю. Вылет из столицы Южного Урала планируется в четверг в 17:00, а прибытие в Москву — в 17:45. Из Домодедово самолет будет вылетать в Челябинск в пятницу в 22:30, а прилетать в субботу в 03:00.

Рейсы из Челябинска в московский аэропорт Домодедово до декабря 2023 года выполняла авиакомпания «Сибирь». Однако перевозчик сократил полетную программу, исключив из нее столицу Южного Урала. После этого челябинцам стали доступны прямые рейсы только от авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот». Они осуществляли посадку в московских аэропортах Шереметьево и Внуково.