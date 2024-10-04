В Челябинской области срочнику дали 3,5 года колонии за избиение сослуживцев

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по призыву, обвиняемому в избиении сослуживцев и вымогательстве денег у них. Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что ночью 24 декабря 2023 года рядовой-срочник вместе с двумя другими военнослужащими по призыву и при их поддержке избил сослуживца и, угрожая дальнейшим насилием, потребовал перевести 10 тыс. руб. на свой банковский счет. Солдат, реально воспринимая угрозу, перевел деньги. Аналогичное преступление рядовой совершил 4 января 2024 года в отношении другого сослуживца.

Суд признал его виновным в совершении двух эпизодов преступления по п. «в» ч. 2 ст. 335 (нарушение уставных правил взаимоотношений, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и двум эпизодам п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия). Приговор не вступил в законную силу.