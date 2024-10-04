Элитное жилье в Сочи подорожало до 670 тысяч рублей за «квадрат»

В Сочи средняя заявленная стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке жилья в высокобюджетном сегменте достигла 669,2 тыс. руб. Данные приводятся за сентябрь 2024 года, по сравнению с январем цена выросла на 13,2%, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

За указанный период в Москве и Санкт-Петербурге показатель оказался ниже — 480,6 тыс. руб. (+6,8%) и 282,3 тыс. руб. (+4,6%) за «квадрат», соответственно. В Новороссийске, Геленджике и Анапе новостройки выросли в цене на 13 и 12,2% соответственно. Для Новороссийска и Геленджика цена «квадрата» сейчас составляет порядка 298,3 тыс., для Анапы — 285,3 тыс. руб.

В Сочи в рамках договоров долевого участия в то же время продажи квартир сократились почти на четверть год к году — до 1,54 тыс. В Анапе заключили 210 таких сделок, что почти в пять раз меньше, чем годом ранее.

Как считают эксперты, Сочи начал терять популярность в глазах потенциальных покупателей. На снижение спроса влияют недоступность жилья и неоднозначный правовой статус заметной части строящихся и многих существующих в курортном городе объектов. В частности, в Сириусе нашли более 90 проблемных зданий, им может грозить снос.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в Сочи в сентябре «вторичка» подорожала на 0,79% — до 286,2 тыс. руб. за «квадрат». Город занял третье место в стране по этому показателю.

Вячеслав Рыжков