Сочинская компания представит продукцию на международной выставке в Москве

Бренд «Краснополянская косметика» представит свою продукцию на международной выставке InterCHARM в Москве. Коллективную экспозицию предприятий парфюмерно-косметической отрасли Краснодарского края организуют минпром и Фонд развития промышленности региона, рассказали в пресс-службе администрации региона.

На кубанском стенде будет представлена продукция компаний «КосметикЛаб» (премиальные косметические и парфюмерные средства под маркой LIA LAB), «Сила гор» (средства по уходу, бренд «Краснополянская косметика»), «Фитстайл Эко» (косметика, бренд «Анапская косметика»). Также товары под собственными брендами выставит предприятие предпринимателя Таисии Каримовой.

Площадь экспозиции составит 30 кв. м. По итогам выставки определят необходимость проведения экспозиции в следующем году. Кубанские предприятия смогут провести переговоры с потенциальными партнерами, заключить контракты о поставках.

Выставка пройдет с 9 по 12 октября. В ней примут участие более 1,4 тыс. представителей 20 стран и порядка 70 тыс. специалистов со всей России и зарубежья.

Вячеслав Рыжков