Между Китаем и Ярославской областью запустили жд-маршрут

Северная железная дорога (СЖД) открыла железнодорожный маршрут для импорта из Китая в Ярославскую область, первый поезд с грузами прибыл 3 октября. Об этом сообщили в СЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СЖД Фото: СЖД

Поезд прибыл на железнодорожную станцию Приволжье с Дальнего Востока, в пути он был 14 дней и привез оборудование, машины, запчасти к технике и товары народного потребления. Для оборота подвижного состава формируются поезда с экспортными товарами в Китай, бронировать места предлагают ярославским, костромским и ивановским предприятиям. Планируется, что маршрут будет осуществляться 1-2 раза в месяц.

Алла Чижова