В Туапсинском районе расследуют дело о разрушении скалы из-за стройки

По материалам Росприродадзора в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконных строительных работ в водоохранной зоне Черного моря. Из-за несанкционированной стройки в Небугском сельском поселении Туапсинского района оказались разрушена скала, подъездной путь к береговой полосе, уничтожена краснокнижная сосна пицундская, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Радионова

Фото: Артур Якушко Светлана Радионова

Фото: Артур Якушко

Ранее госпожа Радионова рассказывала, что незаконные строительные работы нанесли серьезный вред компонентам природы. Ущерб получили море, почва и растительный мир. Полностью уничтожен рост краснокнижной сосны. Специалисты надзорного органа отобрали для исследования необходимые пробы.

«Работаем над расчетом размера экологического вреда для предъявления виновнику»,— сообщила госпожа Радионова. Кто именно проводил незаконные работы — не уточняется. Сумма ущерба пока также не озвучена.

Вячеслав Рыжков