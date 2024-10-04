Инвестор вложит 50 млн рублей в строительство гостиницы возле пещеры Шульган-Таш

ООО «Архпроектнаследие» построит модульную гостиницу около историко-культурного музея «Шульган-Таш» в Бурзянском районе Башкирии. Инвестиции в проект оцениваются в 80 млн руб., 50 млн из которых составят собственные средства компании. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, гостиница на 20 номеров займет участок площадью более 1 га.

Инвестиционный проект включили в перечень приоритетных, инвестор получит меры господдержки в виде налоговых льгот. Исполняющий обязанности главы кабмина Андрей Назаров поручил привести проект в соответствие с «общим дизайнерским кодом» музейного комплекса. Сроки строительства не называются.

ООО «Архпроектнаследие» зарегистрировано в 2008 году в Уфе, основным видом деятельности компании являются инженерные изыскания, проектирование, строительный контроль и другие виды сопровождения строительных проектов. По данным Rusprofile, владельцем фирмы с уставным капиталом 20 тыс. руб. является Ильдар Усманов. 2023 год компания завершила с нулевой прибылью, выручка составила 1,9 млн руб.

Идэль Гумеров