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«Россети Тюмень» направили 8,5 млн на повышение надежности электроснабжения Самотлорского месторождения

«Россети Тюмень» провели капремонт силового оборудования на высоковольтной подстанции «Факел» в ХМАО-Югре. Объект питает Самотлорское месторождение – крупнейшее в России и седьмое по размеру в мире. На технические мероприятия компания направила свыше 8,5 млн рублей.

На подстанции прошел капитальный ремонт силового трансформатора номинальным напряжением 110 кВ. Энергетики заменили переключающее устройство, предназначенное для регулирования напряжения на шинах 6 кВ. Кроме того, специалисты провели сушку масла и ревизию активной части трансформатора. Компания привлекала к работам шесть единиц спецтехники, в том числе два автокрана грузоподъемностью до 25 тонн.

Плановые работы состоялись в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главная цель которой – подготовка электросетевого комплекса к периоду максимальных нагрузок. Всего в 2024 году для повышения надежности электроснабжения крупнейшего в России месторождения нефти энергокомпания провела ремонт и техническое обслуживание 21 высоковольтной подстанции.

АО «Россети Тюмень»

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