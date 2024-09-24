Сочинца обвиняют в убийстве знакомого топором

В Сочи расследуют уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в убийстве знакомого топором, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Следствие считает, что ранним утром 18 сентября фигурант и его знакомый вместе выпивали в квартире обвиняемого на улице Дмитриевой в Сочи. В процессе общения мужчины поссорились на почве оскорблений гостя в адрес хозяина квартиры. Фигурант дождался, пока оппонент ляжет спать, и несколько раз ударил его топором по голове, заявили в следкоме.

Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый самостоятельно сдался полиции.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). На допросе сочинец признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование продолжается. Назначены судебно-медицинская, биологическая и судебная психолого-психиатрическая экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре осудили бывшего футболиста, который планировал сбывать наркотики в Сочи. Алексея Бугаева приговорили к 9,5 годам тюрьмы.

Вячеслав Рыжков