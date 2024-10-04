Алексей Текслер: рекультивация магнитогорской свалки завершается

Работы по рекультивации свалки под Магнитогорском находятся в завершающей стадии. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

Глава региона опубликовал видео с объекта и подчеркнул, что держит процесс на контроле. «В целом, работы по свалке в завершающей стадии. Несколько цифр, которые показывают, насколько ее рекультивация важна для Магнитогорска. Свалка работала с 1957 по 2022 год, за эти годы под открытым небом скопилось больше 5 млн кубометров отходов. Большой экологический эффект — выбросы в атмосферу снизятся более чем на 18 тыс. т в год»,— сообщил губернатор.

Работу планируется завершить в ноябре. Как и на месте бывшей челябинской свалки, здесь будет зеленый холм.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», рекультивация магнитогорской свалки ведется в рамках проекта «Чистая страна» с апреля 2023 года. Подрядчиком выступает АО «Русатом Гринвэй» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Общий объем финансирования составляет 2 млрд руб.