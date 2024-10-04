Экс-главе госкомитета Башкирии по делам молодежи продлили домашний арест

Советский районный суд Уфы продлил домашний арест Яне Гайдук, бывшей председательнице государственного комитета Башкирии по молодежной политике, до 2 ноября. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил ее адвокат Ильмир Шаматов. По его словам, обжаловаться мера пресечения не будет.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Яна Гайдук обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что, будучи председателем госкоммолодежи, она в обход конкурсных процедур подобрала подрядчика на переоборудование памятника культурного наследия Дома Костерина под молодежное пространство. Кроме того, по версии следствия, были нарушены нормы о защите объектов культурного наследия. Также экс-чиновницу обвиняют в оплате работ без фактической их проверки. Заказчиком работ было ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив», подчиненное госкомитету по молодежной политике. Цена договора составила 5,2 млн руб., наименование подрядчика на сайте госзакупок не раскрывается.

Защитник госпожи Гайдук заявил, что роль подрядчика выполняло ООО «Альбит», в том числе занимающееся ремонтом зданий, признанных объектами культурного наследия. «Подписи моей подзащитной нет ни на одном из документов, есть показания заинтересованных лиц, непосредственно отвечавших за соблюдение конкурсных процедур и приемку ремонта», — заявил господин Шаматов «Ъ-Уфа», не указывая, о ком идет речь.

В июле госпожа Гайдук подала заявление на отправку в зону СВО. По словам адвоката, намерение подписать контракт с Вооруженными силами России у нее сохранилось.

Идэль Гумеров