Мэр Ярославля подписал постановление о начале отопительного сезона

Отопительный сезон в Ярославле начнется с 4 октября. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 3 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Решение о включении отопления было принято «в связи с понижением температуры наружного воздуха, в целях обеспечения поддержания надлежащего микроклимата в жилых и нежилых помещениях». Контролировать исполнение постановления будет заммэра по вопросам ЖКХ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что отопительный сезон во всем регионе начнут одновременно. Как уточнял губернатор Михаил Евраев, на прогрев батарей потребуется несколько дней.

Алла Чижова