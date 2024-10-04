В Солнечном открыли продажи квартир в новом жилом блоке 11.1

Группа «Эталон» открыла продажи квартир в блоке 11.1 микрорайона Солнечный в Чкаловском районе Екатеринбурга. Блок состоит из четырех 14- и 15-этажных корпусов, три из которых соединены между собой одноэтажными строениями под коммерческие помещения. Всего в блоке запроектировано 756 квартир общей площадью 27,2 тыс. кв. м.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы «Эталон» Фото: Пресс-служба группы «Эталон»

В доме представлены как однокомнатные квартиры и студии, так и двухкомнатные площадью до 60 кв. м. Высота потолков – 2,72 м и 3,4 м в квартирах на последних этажах. На первых находятся общедомовые помещения: входные тамбуры, вестибюли, колясочные, лифтовые холлы, а также встроенные коммерческие помещения. В подвалах предусмотрено 254 кладовки площадью 3-5 кв. м каждая.

В новом доме есть внутренний двор без машин, а также будет сформирована уютная, гармоничная среда. Например, в центре жилой застройки разместятся площадки для игр и занятий спортом.

Напомним, Солнечный является одним из самых масштабных проектов комплексного освоения территории на Урале и самый молодым районом Екатеринбурга. Он уже обладает развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. Здесь построены детские сады и школы, Центр художественной гимнастики, Ледовая арена, Аутлет-центр. С этого учебного года начал работать Губернаторский лицей, оборудованный с учетом самых инновационных достижений. Рядом с жилым блоком 11.1 находятся магазины, аптеки, кафе и салоны красоты. Недалеко расположены Солнечные аллеи и большой парк, в котором регулярно проходят фестивали, концерты и спортивные соревнования.

Стоит отметить, что район имеет хорошую транспортную доступность с удобными выездами на Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД). Развит и общественный транспорт, так, в этом году, в микрорайон запущен трамвайный маршрут. Завершить строительство блока 11.1 планируется в четвертом квартале 2027 года.

Группа «Эталон» основана в 1987 году и является одним из крупнейших девелоперов в России. С 2021 года компания активно развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 9 млн кв. м. Активы девелопера включают 32 проекта в стадии проектирования и строительства в восьми регионах. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2023 года составляет 303 млрд руб. Выручка компании в прошлом году составила 88,8 млрд руб., EBITDA – 18,1 млрд руб.

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