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«Трактор» обыграл «Динамо» в гостевом матче со счетом 4:1

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над командой «Динамо» во время матча в Москве. Счет составил 4:1 с пользу черно-белых.

Из «Трактора» шайбами отличились Григорий Дронов, сделавший два удачных броска в ворота противника, а также Михаил Котляревский и Виталий Кравцов. Один гол из команды «Динамо» забил игрок Павел Кудрявцев.

Следующий матч хоккейного клуба «Трактор» пройдет 5 октября. Команда выйдет на лед в Москве против ЦСКА.

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