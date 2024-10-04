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В частном секторе Златоуста сгорели два дома

В Златоусте во время пожара в частном секторе сгорели два жилых дома. Еще три удалось отстоять от огня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар начался вечером 3 октября на улице 3-я Гурьевская в одном из частных домов. Огонь быстро перекинулся на надворные постройки и соседний дом из-за плотной застройки. Существовала реальная угроза перехода пожара еще на три жилых строения, но сотрудникам Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона удалось их отстоять. Два дома с надворными постройками уничтожены полностью. Всего в ликвидации возгорания участвовали 28 человек и семь единиц техники.

Во время пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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