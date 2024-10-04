В Тюмени машина сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе

В результате ДТП в Тюмени пострадала 12-летняя девочка, которая переходила дорогу по «зебре». Как сообщили в Госавтоиспекции региона, инцидент произошел вечером 3 октября на ул. Малиновского, 6а, корп. 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, 36-летняя водитель Mazda при выезде с дворовой территории на главную дорогу не увидела девочку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Школьница получила травму головы.

Обстоятельствв ДТП выясняются.

Напомним, ранее в Тюменской области на 129 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск во время ДТП с большегрузом погиб водитель рефрижератора. По предварительной информации, 60-летний водитель рефрижератора не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля MAN и столкнулся с ним.

Ирина Пичурина