Для спасения Есении Иванчиковой не хватает 1 084 509 руб.

Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Есении на фоне основного заболевания — лимфатической мальформации — тотально нарушено всасывание жиров из обычной пищи, из-за этого препарат таргетной терапии, необходимый девочке по жизненным показаниям, не достигает нужной концентрации в крови. Есении на протяжении длительного времени требуется парентеральное (внутривенное) питание, которое поможет нормализовать обменные процессы и будет способствовать полноценному усвоению лекарства для лечения мальформации. Только так девочка сможет расти и развиваться».

Стоимость лекарств, внутривенного питания и расходных материалов для его введения на полгода 1 581 509 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 450 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 47 тыс. руб. Не хватает 1 084 509 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Есению Иванчикову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Есении — Анастасии Павловны Иванчиковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).