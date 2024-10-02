Двое детей пострадали в столкновении грузовика и иномарки в Сочи

Утром в среду, 2 октября, в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с тремя пострадавшими. На встречке столкнулись иномарка и грузовик, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Хонда» выехала на встречку там, где это запрещено, и столкнулась в грузовиком «Хендай». Пострадали водитель легкового автомобиля и двое детей-пассажиров «Хонды» — 14-летний мальчик и девятилетняя девочка. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал об аварии с участием отечественного автомобиля в Сочи. Водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением, сбил двух пешеходов и вылетел в кювет.

Вячеслав Рыжков