Игорь Никитин прокомментировал победу над «Авангардом»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин назвал «важной» победу над «Авангардом» в Омске. Команда отыгралась со счета 1:3 до 5:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Отыгрались с непростого счета против непростой команды. Естественно, мы довольны. Здесь правильно на это нужно реагировать, солидно. Не получился второй период (дважды пропустили – «Ъ»)? По счету, я согласен, что не получилось. Но я не скажу, что мы безобразно играли. Просто допустили удаления, и пересменка была неправильная. Но может быть где-то усталость, не всегда же все по букварю, ошибки происходят»,— сказал Никитин в ходе послематчевой конференции.

Он рассказал, что на третий период, в котором «Локомотив» забил четыре шайбы, была установка «быть последовательными, ничего не менять». Главный тренер подчеркнул: главное, что «не дернулись» на последних секундах, когда пришлось играть против шестерых полевых игроков.

«Мы не делаем акцент на том, что соперник делает. Задача быть самим собой и верить в это. Потому что если себя не можешь контролировать, то как ты можешь контролировать соперника»,— прокомментировал Игорь Никитин.

Следующий матч пройдет 7 октября в Ярославле. «Локомотив» встретится со СКА. После 12 игр железнодорожники занимают первое место в Западной конференции и в общей таблице. Ярославцы одержали девять побед и заработали 21 очко, что на 5 больше команды, занимающей второе место.

Алла Чижова