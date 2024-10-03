«Локомотив» забил четыре шайбы за период и победил в Омске

Ярославский «Локомотив» одержал волевую победу в матче с омским «Авангардом». Встреча завершилась со счетом 3:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет в матче открыли ярославцы, на 6-ой минуте забил Даниил Бут. После чего железнодорожники пропустили три шайбы, которые забросили Михаил Гуляев и Рид Буше (дубль). Исход матча решился в третьем периоде, когда «Локомотиву» удалось отыграться с 1:3. Железнодорожники забили четыре шайбы, отличились Георгий Иванов, Никита Кирьянов, Максим Шалунов и Байрон Фрейз.

«Хорошая игра с нашей стороны, я думаю, все три периода. Второй, недоработки, за которые мастера наказывают. Но молодчики в третьем, продолжали гнуть свою линию. Мы не играли плохо второй период, но хоккей иногда подразумевает такие вот шероховатости»,- прокомментировал главный тренер ярославцев Игорь Никитин сразу после матча.

Следующий матч пройдет 7 октября в Ярославле. «Локомотив» встретится со СКА.

Алла Чижова