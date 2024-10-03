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Частный дом загорелся в Сочи

В четверг, 3 октября, частный дом загорелся на улице Фестивальная в Сочи. Сообщение о возгорании поступило в 17:44, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Telegram-канал Типичный Сочи

Фото: Telegram-канал Типичный Сочи

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что огонь охватил неэксплуатируемое одноэтажное здание площадью 80 кв. м. Локализовать возгорание удалось к 17:57, открытое горение ликвидировали через 23 минуты. В 18:29 пожар полностью потушили.

В борьбе с огнем участвовали семь сотрудников МЧС России. Во время ликвидации возгорания специалисты использовали две единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что после ссоры сочинец поджег машину своего соседа. Причиненный ущерб оценили в 200 тыс. руб. Жителя Сочи могут лишить свободы на два года.

Мария Удовик

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