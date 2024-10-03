Жительница Атнинского района осуждена на 9 лет за убийство сожителя
Суд в Атнинском районе приговорил 54-летнюю местную жительницу к девяти годам колонии за убийство своего сожителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.
По данным следствия, в апреле 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила скандал во дворе своего дома на улице Новой в селе Нижняя Береске. Во время конфликта она нанесла своему сожителю более 60 ударов сапогом по телу и голове. От полученных травм мужчина скончался.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.