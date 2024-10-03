В ХМАО суд арестовал экс-студента, напавшего на преподавателя колледжа

Лангепасский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ–Югра) арестовал до 1 декабря экс-студента, обвиняемого в нападении на преподавателя Лангепасского политехнического колледжа, сообщили в пресс-службе судов Югры. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, нападение произошло 1 октября. Экс-студент напал на преподавателя с ножом и газовым баллончиком в здании колледжа. Преподаватель отбился от него и не пострадал. По данным портала Ura.ru, 19-летний нападавший — пациент психдиспансера. Он был отчислен из колледжа два года назад.

Виталий Красиков