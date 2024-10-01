В ХМАО СКР возбудил дело из-за нападения экс-студента на преподавателя колледжа

В Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ–ХМАО) 19-летний бывший студент напал на преподавателя колледжа. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 - ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полиция задержала подозреваемого. «Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения»,— рассказали в ведомстве.

Портал Ura.ru со ссылкой на источник сообщил, что нападавший — пациент психдиспансера. Он был отчислен из колледжа два года назад. Экс-студент напал на преподавателя с ножом и газовым баллончиком в здании колледжа. Преподаватель отбился от него и не пострадал.

Напомним, ранее «Ъ-Южный Урал» сообщал, что в челябинской школе подросток напал с молотком на одноклассников и учителя, пострадали четыре человека. Двоим детям сделали экстренные операции, третьему ребенку и учителю оперативная медпомощь не понадобилась. Детей доставили в Москву на лечение и реабилитацию.

Виталий Красиков