В Екатеринбурге участника ОПС «Компания ДДТ» приговорили к шести годам

Чкаловский районный суд вынес приговор в отношении Александра Драчева по делу «Компании ДДТ». Он признан виновным в преступлениях по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное общеопасным способом, организованной группой), его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд установил, что осужденный вошел в преступное сообщество, где возглавил отделение, отвечающее за наружное скрытое наблюдение за организациями и людьми, в отношении которых руководитель «Компании ДДТ» Равиль Хакимов планировал совершить преступления. В июне 1998 года между руководителем «Компании ДДТ» и директорами ряда автосалонов, входящих в нее. Установлено, что руководитель «Компании ДДТ» из-за неприязненных отношений и с целью устранения конкурирующей компании в период до июня 2003 организовал причинение тяжкого вреда здоровью одному из руководителей конкурирующей компании.

Установлено, что Александр Драчев следил за руководителем компании-конкурента, определил, где он живет. В июне 2003 года он предоставил участнику преступного сообщества необходимую для нападения информацию, после этого в руководителя, за которым велась слежка, выстрелили дробью и избили металлическими предметами.

Помимо этого, летом 2004 года руководитель «Компании ДДТ» организовал нападение на клиента автосалона, который подавал на компанию в суд из-за продажи неисправного автомобиля, а также обращался с жалобами на нее в госорганы. Александр Драчев с июня по сентябрь 2004 года вел скрытое наблюдение за квартирой и автомобилем жертвы, затем предоставил информацию членам преступного сообщества. 16 сентября на клиента автосалона было совершено нападение, ему нанесли открытую черепно-мозговую травму и причинили тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело в отношении осужденного выделили в отдельно производство, поскольку он был объявлен в розыск. Прокуратура внесла апелляцию в связи с мягкостью назначенного наказания.

Напомним, организатор сети автосалонов «ДДТ» Равиль Хакимов был осужден в 2011 году суммарно к 25 годам колонии за убийства и бандитизм. Приговоры за участие в деятельности вынесли также 17 его подчиненным. Уголовное дело в отношении них возбудили в 2004 году, следствие утверждало, что группа имела четкую структуру, в том числе, отделы разведки и контрразведки.

Анна Капустина