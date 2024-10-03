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Microsoft выпустила пакет программ Office 2024

Американская корпорация Microsoft выпустила офисный пакет Office 2024, не требующий подписки на Microsoft 365. Приобрести пакет можно, внеся единовременный платеж, рекомендованная стоимость — от $149.

Office 2024 включает в себя Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook, доступны версии для Windows и Mac. В приложениях теперь новый дизайн Fluent, соответствующий визуальному оформлению Windows 11.

В Excel появилась функция Image, позволяющая извлекать изображения из интернета, также приложение теперь может ссылаться на динамические массивы в автоматически обновляемых диаграммах. В PowerPoint можно вставлять в слайды видеопоток с камеры, появились функции записи закадрового текста, переходов, анимации и рукописного ввода. К аудио- и видеофайлам можно добавить субтитры.

В Outlook теперь более релевантные результаты поиска по сообщениям, контактам, вложениям и записям календаря, также есть возможность для проведения собраний. В Word, Excel и PowerPoint теперь получится вставлять картинки со смартфонов на Android, в новой версии Office 2024 также появилась полная поддержка документов OpenDocument. В Word получится восстановить сеанс: если компьютер выключится — будут восстановлены все документы, которые были открыты до отключения.

В Office 2024 не были интегрированы ИИ-функции. Office 2024 совместим с 32- и 64-разрядными операционными системами Windows 11, Windows 10 и MacOS. Обновления будут выходить в течение первых пяти лет после выпуска пакета, далее будут доступны только обновления безопасности.

Microsoft ограничит российскому бизнесу доступ к облачным подпискам. О том, какие компании затронет это решение корпорации, читайте в материале «Облачно и без подписок».

Евгений Федуненко

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