В Нижнекамске задержали 11 мигрантов-участников двух массовых драк

В Нижнекамске полицейские задержали 11 мигрантов, которые участвовали в массовой драке возле одного из кафе города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сотрудники МВД по Нижнекамскому району установили местных жителей и иностранных граждан, участвовавших в двух массовых драках.

Полицейские провели рейд по месту проживания иностранных граждан. В отделы доставили 33 мигранта с разными нарушениями миграционного законодательства. 11 из них участвовали в массовой драке у кафе. В их отношении составили материалы по ч. 1.1 и ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Иностранцев поместили в специальное помещение для содержания задержанных.

Мигранты полностью признали свою вину. В отношении всех задержанных направили материалы в суд для принятия решения о дальнейшем выдворении за пределы России.

Сотрудники МВД по Нижнекамскому району нашли группу нападавших местных жителей из 13 человек. Сейчас проводятся мероприятия по их задержанию.

Ранее стало известно, что потасовка у кафе стала причиной драки мигрантов на ул. Рифката Гайнуллина. По факту инцидента в СК Татарстана возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о драке с участием мигрантов.

После массовой драки в Нижнекамске планируют собрать заседание антитеррористической комиссии с представителями правоохранительных и надзорных органов, промышленных предприятий и подрядных организаций.

Диана Соловьёва