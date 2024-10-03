Грузовой поезд насмерть сбил пенсионера в Туапсинском районе Кубани

В Туапсинском районе Краснодарского края грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину на станции Кабардинская. О трагедии в дежурную часть Туапсинского линейного отдела полиции рассказали очевидцы, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

По предварительным данным, машинист заметил пешехода, неоднократно подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Поезд не успел остановиться. 86-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося. Собранные материалы передадут в следственные органы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

В пресс-службе отметили, что поезд, развивающий скорость 80–100 км/ч, по инерции может проехать еще около 1 км после активации тормозов. Пешеходам настоятельно рекомендуют пересекать железнодорожные пути исключительно в установленных местах, внимательно следить за сигналами светофора и избегать использования мобильных устройств в непосредственной близости от путей.

«Ъ-Сочи» писал, что электропоезд насмерть сбил женщину на станции Горный Воздух в Сочи. Водитель применил экстренное торможение, однако избежать столкновения с 59-летним пешеходом не удалось.

Мария Удовик