Прокуратура проверяет работу элеватора в МТС «Центральная»

Сотрудники Бирской межрайонной прокуратуры, территориальных отделов Роспотребнадзора, министерства природопользования и экологии Башкирии проводят проверку деятельности элеватора АО МТС «Центральная», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Комиссия осмотрела помещения элеватора, ознакомилась с производственным процессом. Специалисты отобрали пробы для определения концентраций пыли в воздухе.

Видеоматериал о нарушении элеватором прав жителей района на благоприятную среду выявлен при мониторинге СМИ. Сообщалось, что жители домов по улице Цюрупы в Бирске задыхаются из-за пыли и шелухи, которая летит с элеватора.

Майя Иванова