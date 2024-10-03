На оборудование для платных парковок в Уфе потратят до 17 млн рублей

МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» Уфы на аукционе 11 октября планирует выбрать поставщика автоматизированной информационной системы для обеспечения функционирования платных муниципальных парковок на дорогах общего пользования, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 17,6 млн руб., он будет оплачен за счет субсидий из городского бюджета.

Срок исполнения контракта — до 20 декабря.

Поставщик обязан поставить и смонтировать серверное оборудование, по пять стационарных программно-аппаратных комплексов фото- и видеофиксации и автоматизированных рабочих мест, а также два мобильных программно-аппаратные комплекса фото- и видеофиксации.

Майя Иванова