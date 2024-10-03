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В Челнах в одной из школ на семиклассницу упало окно

В Набережных Челнах в одной из школ на 13-летнюю ученицу 7 класса упало окно. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Школьница находится в удовлетворительном состоянии. Девочке вызвали скорую. Семиклассницу обследовали в больнице и отправили домой.

Как сообщают в Telegram-канале Mash Iptash, по предварительным данным, окно ранее выломали школьники и прислонили обратно. Из-за ветра оно упало на семиклассницу.

Директор школы опрашивает свидетелей, подробности инцидента уточняются.

Диана Соловьёва

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