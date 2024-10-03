Прокурором Тюменской области назначен Александр Попов
Александр Попов назначен на должность прокурора Тюменской области. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, передают в информационном центре регионального правительства.
Александр Попов
Фото: Пресс-служба прокуратуры Башкортостана
Господин Попов сменил на посту Владислава Московских, который стал прокурором Курганской области.
Ранее члены Совета Федерации во время заседания профильных комитетов единогласно одобрили кандидатуры Александра Попова и Дмитрия Коноша на должности прокуроров Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
В окружении Александра Попова его назвали «порядочным человеком» и выразили уверенность, что «со своими обязанностями он справится».