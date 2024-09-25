Урал обновили прокурорами

Члены Совета федерации единогласно одобрили кандидатуры Александра Попова и Дмитрия Коноша на пост прокуроров Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Господин Попов сменили на посту Владислава Московских, который переехал в Курганскую область. Дмитрий Конош возглавил надзорное ведомство вместо Дмитрия Назаренко, который вернулся на должность первого заместителя.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Попов

Фото: Пресс-служба прокуратуры Башкортостана Александр Попов

Фото: Пресс-служба прокуратуры Башкортостана

Члены Совета Федерации во время заседания профильных комитетов единогласно одобрили кандидатуры Александра Попова и Дмитрия Коноша на должности прокуроров Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). «Кандидатов для назначения на должности прокуроров субъектов и специализированных прокуратур представил полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев. С подробной информацией о кандидатах выступил заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев. Кандидатуры были поддержаны»,— говорится в сообщении на официальном сайте Совета Федерации Федерального собрания России.

Александр Попов сменил на посту прокурора Тюменской области Владислава Московских, который, в свою очередь, перешел на должность прокурора Курганской области. О господине Попове известно, что он родился в 1977 году в городе Людиново (Калужская область). В 2000 году окончил Воронежский государственный университет. Свою трудовую деятельность он начал сразу после окончания университета с должности помощника прокурора Брянской области, в 2007 году его повысили до начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры.

С 2016 года Александр Попов занимал должность замначальника управления Генеральной прокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе. В Генпрокуратуре он проработал до 2022 года, после чего занял пост заместителя прокурора Республики Башкортостан. Согласно сообщениям регионального надзорного ведомства, в занимаемой должности Александр Попов проводил приемы местных жителей по вопросам благоустройства населенных пунктов, следил за темпами строительства важных муниципальных объектов. Кроме того, за добросовестное исполнение должностных обязанностей Александр Попов поощрен нагрудными знаками «За безупречную службу», «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За заслуги».

Ранее и.о прокурора ЯНАО был Денис Назаренко, его сменил Дмитрий Конош, который с 2020 года находился на посту приволжского транспортного прокурора. О господине Коноше известно, что он родился в 1975 году в Крондштате. Окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова и Санкт-Петербургский государственный университет. Трудовую деятельность он начал в 2003 году в Санкт-Петербургской транспортной прокуратуре: был следователем и старшим помощником транспортного прокурора. С 2007 года Дмитрий Конош перешел на работу в Северо-Западную транспортную прокуратуру.

В 2012 году он был назначен на пост заместителя Дальневосточного транспортного прокурора, в 2014 году его повысили до первого заместителя. В 2019 году он стал первым заместителем Северо-Западного транспортного прокурора.

Согласно отчету прокуратуры Тюменской области, за первое полугодие 2024 года в регионе было совершено более 11,6 тыс. преступлений, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 5,7%. Раскрываемость преступлений составила 53,7 %. В частности, повышена раскрываемость особо тяжких преступлений и преступлений, связанных с оборотом наркотиков. На 40% увеличилось число преступлений, связанных с нарушением ПДД, повлекших смерть человека.

За первое полугодие текущего года прокуратура ЯНАО также отмечает снижение количества преступлений на 7,8% — до 4,1 тыс. Согласно отчету, на 60% сократилось число особо тяжких преступлений, однако число тяжких преступлений выросло на 2,4%. На 325% выросло число налоговых преступлений — до 17 и на 100% преступлений экстремистской направленности — до трех.

В окружении Александра Попова его назвали «порядочным человеком» и выразили уверенность, что «со своими обязанностями он справится». По мнению юриста и бывшего председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) ЯНАО Данилы Гонтаря, на посту Дмитрию Коношу будет необходимо обратить внимание на работу по переселению граждан из аварийного жилья и контролировать оперативно-розыскную деятельность. Господин Гонтарь подчеркнул, что в приоритет также стоит поставить работу с гражданами, а при рассмотрении их обращений «исключить формальный подход». «Со всеми предыдущими прокурорами было конструктивное взаимодействие. Денис Георгиевич Назаренко, который ранее исполнял обязанности, о нем сложилось только положительное мнение», — заключил Данила Гонтарь.

Мария Шараева