За девять месяцев на Урале от токсического опьянения газом умерли два ребенка

С начала 2024 года в Свердловской области от токсического опьянения газом (сниффинг) умерли два ребенка. Об этом сообщил замначальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры региона Николай Прищеп, передают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

В прошлом году зафиксировано шесть подобных случаев. Господин Прищеп напомнил, что 1 сентября в силу вступил закон, запрещающий продажу сжиженного углеводородного газа несовершеннолетним.

«В перечень товаров, ограниченных к продаже, попали газовые зажигалки и баллоны. Теперь их распространение подчиняется тем же правилам, что алкоголь и табак. Кассир обязан спросить у покупателя паспорт и удостовериться, что он старше 18 лет»,— добавил он.

Полина Хабарова