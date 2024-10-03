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Исполняющего обязанности директора департамента АПК Курганской области уволили

Исполняющий обязанности директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Алексей Кремлев заканчивает работу в должности. Его последний рабочий день — 4 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Кремлев стал исполняющим обязанности директора департамента 10 июня 2024 года. Ранее работал директором и генеральным директором шести агропредприятий в Екатеринбурге, Усть-Катаве, Тюмени, Кургане и Челябинске.

Временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель директора, начальник управления развития сельских территорий Антон Притчин.

Виталина Ярховска

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