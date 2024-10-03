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Депутат заксобрания Челябинской области досрочно сложил полномочия

Депутат законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Мельников сложил полномочия по собственному желанию. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Дмитрий Мельников с 1983 по 1997 годы работал слесарем, инженером и заместителем начальника отдела снабжения промтоварами на Магнитогорском металлургическом комбинате. С 2007 года занимает различные руководящие должности в «Магнитострое», сейчас является заместителем генерального директора компании. В 2010-2020 годах входил в собрание депутатов Магнитогорска. Депутатом заксобрания региона стал в 2021 году, был в составе комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Виталина Ярховска

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