Суд на Урале вынес приговор обвиняемым в массовой драке с двойным убийством

Свердловский областной суд приговорил уроженцев Таджикистана Гафора Гафорзоду и Илеса Бобиева к 15 годам и 16 годам колонии строгого режима соответственно по делу об убийстве двух человек во время массовой драки, которая произошла летом 2023 года в Екатеринбурге. Суд также взыскал с них по 2 млн руб. в качестве моральной компенсации в пользу потерпевших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью 12 июня 2023 года в Екатеринбурге по адресу ул. Академика Бардина, 13/1. По версии следствия, между Темуром Исмоиловым и Гафором Гафорзодой произошел словесный конфликт «на личной почве». Для решения конфликта они по телефону договорились о встрече. На встречу Темур Исмоилов пригласил Хофиза Ниеззоду и еще четверых своих знакомых, а Гафор Гафорзода позвал с собой Илеса Бобиева и еще двоих приятелей. Между мужчинами произошел словесный конфликт, «носивший малозначительный повод», в результате чего завязалась драка.

Гафорзода и Бобиев нанесли множественные удары ножами своим оппонентам Илесу Бобиеву и Темуру Исмоилову. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Кроме того, по версии следствия, подсудимые планировали убить еще троих участников драки и нанесли им удары ножами, но задуманное не смогли довести до конца в связи с тем, что потерпевшим была оказана медицинская помощь.

Свердловский областной суд признал их виновными по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). По словам адвоката Гафора Гафорзоды Елены Ивановной, подсудимые вину не признали, по ее словам, у них не было умысла на убийство, «Один другому продал автомобиль, но машину не переоформили, в связи с чем появились штрафы ГИБДД на сумму более 30 тыс. руб. Поэтому они и собрались все вместе. У моего подзащитного при себе не было ножа», — отметила госпожа Иванова после заседания и подчеркнула, что планирует обжаловать приговор.

Мария Шараева