Джаз в Татарской филармонии, распродажа растений на Черном озере и стендап Андрея Бебуришвили

В Казани пройдут сразу несколько джазовых концертов: от программы с участием трубача Вадима Эйленкрига до вечера джаза в Tasigo Kazan Palace. Со стендап-концертами выступят комики Расул Чабдаров и Андрей Бебуришвили. В галерее БИЗON можно будет увидеть выставку стрит-арт художника Ивана Симонова, а в Галерее современного искусства пройдет лекция об эпохе постмодерна. Также в планах на неделю: распродажа домашних растений, дискуссия о Московском рынке и показ фильма «Идеальные дни». Подробнее — в афише.

Где послушать музыку

4 октября в Татарской филармонии имени Тукая состоится программа «Осенний джаз» с участием известного трубача Вадима Эйленкрига и Филармонического джаз-оркестра РТ. В программе: популярные джазовые стандарты и авторская музыка. Начало в 18.30, билеты стоят от 700 руб. (12+)

5 октября в 19.00 в клубе Reborn пройдет концерт-дискотека. Ilgiz и Malsi Music исполнят танцевальные хиты, а специальным гостем вечера станет группа Zakaria. Стоимость билетов — 800 руб. (18+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 5 октября в 19.00 в клубе Reborn пройдет концерт-дискотека

Фото: Группа в ВК: «Malsi Music» 5 октября в 19.00 в клубе Reborn пройдет концерт-дискотека

Фото: Группа в ВК: «Malsi Music»

5 октября на джазовом концерте в Tasigo Kazan Palace коллектив JazzPlay и исполнительница Мария Самойлова представят неожиданные аранжировки классики джаза, поп-хитов и даже рок-легенд. Начало в 19.00, билеты стоят от 2500 руб. (18+)

7 октября в 19.00 в театре на Булаке состоится концерт-шоу в формате живого интерактива. Оркестр на Булаке исполнит популярные композиции: от Вивальди до Агутина, от современных композиторов-академистов до популярной вокальной музыки. Стоимость билетов — от 700 руб.

8 октября в ГБКЗ имени Сайдашева на концерте органной музыки органистка Фарида Нуруллоева исполнит произведения Листа, Сен-Санса, Вьерна, Дюпре, Делиба, Вила-Лобоса и других композиторов. В программе примут участие Образцовый детский хор Delizia и скрипачка Нигора Нуруллоева. Начало в 18.30, билеты стоят от 400 руб. (12+)

9 октября на сцене Татарской филармонии имени Тукая выступит известный российский бард, народный артист России Олег Митяев. В сольной программе «Почему мы так долго не видимся» он исполнит как новые, так и знакомые многим авторские песни. Начало в 18.30, стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 9 октября на сцене Татарской филармонии имени Тукая выступит известный российский бард, народный артист России Олег Митяев

Фото: Официальный сайт Олега Митяева 9 октября на сцене Татарской филармонии имени Тукая выступит известный российский бард, народный артист России Олег Митяев

Фото: Официальный сайт Олега Митяева

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На какие спектакли сходить

3 октября в КСК «Уникс» можно будет посмотреть спектакль «История большой любви» — лирическая история о простом человеческом счастье. Что выше: долг, честь или простое человеческое счастье? Все эти непростые жизненные коллизии с блеском разыгрывают всеми любимые актеры Сергей Холмогоров, Екатерина Вуличенко и Александр Носик. Начало в 19.00, билеты стоят от 1000 руб. (12+)

5 октября в 19.00 на сцене театральной площадки MON покажут пластический спектакль «Ильнур и Лея». Это спектакль-медитация, в ходе которого возникают вопросы. Быть вместе или раздельно? Искать свой путь и познавать себя или дополнять друг друга? Начало в 19.00, билет стоит 500 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 5 октября в 19.00 на сцене театральной площадки MON покажут пластический спектакль «Ильнур и Лея»

Фото: Официальный сайт театральной площадки «МON» 5 октября в 19.00 на сцене театральной площадки MON покажут пластический спектакль «Ильнур и Лея»

Фото: Официальный сайт театральной площадки «МON»

6 октября здесь же, на театральной площадке MON, можно будет посмотреть спектакль «Дети и эти» по рассказам Григория Остера. Взрослые ведут себя как дети: ленятся, капризничают, хулиганят... Зато дети у них именно такие, о каких мечтают все на свете родители: серьезные, ответственные, трудолюбивые... Семейный спектакль помогает взрослым и детям посмотреть на себя со стороны. Начало в 16.00, билет стоит от 500 руб. (6+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 6 октября на театральной площадке MON можно будет посмотреть спектакль «Дети и эти» по рассказам Григория Остера.

Фото: Официальный сайт театральной площадки «MON» 6 октября на театральной площадке MON можно будет посмотреть спектакль «Дети и эти» по рассказам Григория Остера.

Фото: Официальный сайт театральной площадки «MON»

6 октября в театре Камала покажут спектакль «Осенний отголосок». Комедия расскажет о профессоре, с которым в канун юбилея случается катастрофа, бескомпромиссно разрушающая образ идеального человека, отца и мужа в глазах семейной общественности. Начнется спектакль в 18.00, стоимость билетов — от 330 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 6 октября в театре Камала покажут спектакль «Осенний отголосок»

Фото: Группа в ВК: «Татарский театр имени Камала» 6 октября в театре Камала покажут спектакль «Осенний отголосок»

Фото: Группа в ВК: «Татарский театр имени Камала»

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Какие спортивные матчи посетить

В «Татнефть-Арене» пройдут матчи казанского «Ак барса» в рамках чемпионата КХЛ. 4 октября казанская хоккейная команда сыграет с хабаровским «Амуром», а 7 октября — с командой «Сибирь». Начало в 19.00. Стоимость билетов — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Татнефть-Арене» пройдут матчи казанского «Ак барса» в рамках чемпионата КХЛ

Фото: Группа в ВК: ХК «Ак Барс» В «Татнефть-Арене» пройдут матчи казанского «Ак барса» в рамках чемпионата КХЛ

Фото: Группа в ВК: ХК «Ак Барс»

5 октября на «Ак барс Арене» состоится матч между футбольными командами «Рубин» и «Ахмат» в рамках Российской премьер-лиги МИР. Начало в 19.00, билеты стоят от 300 руб.

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Что смотреть в кино

С 3 октября казанские кинотеатры начнут показывать аниме «Кот-призрак Андзу». По сюжету девочку Карин отправляют на попечение к ее дедушке-монаху в маленький город. Здесь она встречает нового друга — банэнэко Андзу, огромного кота-призрака с необыкновенными способностями.

В кинотеатрах можно будет посмотреть драму «Жизнь» о немецкой семье Лунис, каждый член которой несчастен по-своему. Дирижер Том без остатка отдается работе над новой композицией, его сестра крутит интрижку с женатым боссом, а мать радуется тому, что отца помещают в дом престарелых. Смогут ли они простить друг друга, встретившись снова?

В прокат выходит киносказка «Василиса и хранители времени». За некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая благодаря вниманию своих поклонников становится моложе и красивее. Даша решает завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость.

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Чем заняться еще

3 октября в галерее современного искусства БИЗON открывается выставка «Острое ощущение реальности» — первая ретроспектива одного из ключевых представителей стрит-арта в России Ивана Симонова. Помимо уличных и галерейных работ, на выставке можно будет увидеть результат нового пятидневного исследования жителей Казани и их быта. Стоимость билета — от 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 3 октября в галерее современного искусства БИЗON открывается выставка «Острое ощущение реальности»

Фото: Группа в ВК: «БИЗОN» 3 октября в галерее современного искусства БИЗON открывается выставка «Острое ощущение реальности»

Фото: Группа в ВК: «БИЗОN»

3 октября в 18.30 в Галерее современного искусства пройдет лекция «Искусство в эпоху постмодерна». Слушатели смогут рассмотреть истоки и значение постмодернизма и узнать, как он разрушает привычные границы и создает новые формы выражения, открывая новые горизонты в современном искусстве. Лектором выступит старший научный сотрудник музея Алиса Хрусталева. Стоимость билета — 100 руб. (12+)

3 октября в Stand Up Kazan представят комедийное шоу «Жили-были». Это форма импровизации, в которой зритель расскажет актерам о себе, а они воссоздадут историю его жизни прямо на сцене. Импровизаторами в этот вечер будут Алексей Филимонов, Сергей Миллер, Виталий Артемьев и Данила Филимонов. Начало в 21.30, стоимость билета — 400 руб. (18+)

4 октября на театральной площадке MO пройдет показ фильма «Сосна чабатасы», посвященного татарскому танцу чабата. Ленту снимали в деревне Нижняя Сосна, где он особенно популярен. Также в программе: танцевальный перформанс и мастер-класс. Начало в 19.00, билеты стоят 300 руб.

5 октября в Летнем доме на «Черном озере» пройдет распродажа растений от Green Market. Перед закрытием площадки на зиму здесь можно будет купить товары со скидкой 20%. Распродажа пройдет с 11.00 до 19.00.

5 октября в 15.00 в Доме-музее Василия Аксенова пройдет лекция-концерт «Восточные видения Игоря Миклашевского». На нем пианист и исследователь Даниэле Буччо исполнит 13 произведений на восточные темы ленинградского композитора Игоря Миклашевского. Событие станет частью параллельной программы выставки «Восточный стиль», которая открылась в Центре современной культуры «Смена». Вход по бесплатной регистрации. (12+)

7 октября в КЦ «Сайдаш» выступит Расул Чабдаров — популярный стендап-комик, резидент шоу «Открытый микрофон», Stand Up и «Comedy баттл». В сольную программу комика вошли как авторские номера, так и импровизация. Начало в 19.00, стоимость билетов — от 1900 руб. (18+)

8 октября в концертном зале «Корстон» программу «Уже не тот» представит Андрей Бебуришвили — комик, ведущий шоу «Открытый микрофон», резидент «Камеди клаб» и шоу «Прожарка». Начало в 19.00, стоимость билетов — от 2500 руб. (18+)

8 октября в здании Московского рынка пройдет дискуссия «Как развивается гастроиндустрия Казани и как на нее повлияет обновленный Московский рынок» в рамках программы «Городские модераторы». На дискуссии обсудят, как меняется гастрономическая культура в Казани и чем хотят наполнить рынок. Начало в 19.00, вход по открытой регистрации.

9 октября на театральной площадке MO киноклуб «Место» организует показ фильма «Идеальные дни» о мужчине Хираяма, работающий уборщиком туалетов в Токио. Фильм представит и обсудит со зрителями команда подкаста «Кино, что доктор прописал»: клинический психолог Анастасия Ивашкевич, режиссер и сценарист Теймур Ибрагимов и редактор и продюсер Алина Калимуллина. Начало в 19.00, билеты стоят 500 руб. (18+)

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