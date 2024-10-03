В строительство новой футбольной базы в Сочи вложат 200 млн рублей

В Сочи в строительство новой футбольной базы инвестируют порядка 200 млн руб. В Агентстве по привлечению инвестиций Краснодарского края сообщили, что обсуждают с «Академией футбола Сочи» вопросы предоставления земельного участка для реализации проекта спортивно-тренировочной базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Проект предусматривает 200 млн руб. инвестиций и создание 50 новых рабочих мест. Это, считают в агентстве, станет важным вкладом в развитие спортивной инфраструктуры региона.

Глава Сочи Андрей Прошунин несколькими днями ранее оценил ход модернизации академии футбольного клуба Сочи. Здесь ведут капитальный ремонт основного футбольного поля по стандартам РФС. На смежном участке планируют возвести гостиницу для спортсменов.

«В Сочи футбол объединяет около 20 тыс. горожан всех возрастов. Продолжим развивать футбольную инфраструктуру на городских территориях и в сельских населенных пунктах, ведь именно с дворовых матчей начинают путь в большой спорт все будущие чемпионы», – отмечал господин Прошунин.

Вячеслав Рыжков