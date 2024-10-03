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В Челябинской области интернет-трафик на криптоплощадки вырос на треть

В сентябре интернет-трафик на крупнейшие криптоплощадки в Челябинской области вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рост интереса к криптовалютам связывают с размещением мемкоина HMSTR кликер-приложения Hamster Kombat, сообщает пресс-служба челябинского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон».

Мемкоин — разновидность электронной валюты, которая появляется благодаря интернет-трендам. Создатели приложения разместили свой мемкоин 26 сентября на восьми мировых биржах по торговле криптовалютами. В этот день в Челябинской области суммарный объем передачи данных с сайтов основных бирж превысил среднедневные показатели на 37%. Наиболее востребованным валютным рынком тогда стала мировая площадка Binance — на нее пришлось 33% всех потраченных Гбайт. Далее идут Bybit, сгенерировавшая 32% трафика, и OKX с результатом 14% от всего трафика. По итогам сентября жители региона оказались на 34 строке рейтинга активных криптотрейдеров страны.

Виталина Ярховска

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