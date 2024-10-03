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На кинофестивале в Сочи покажут премьеру «Северный полюс»

В Сочи на Международном кинофестивале «КиноБраво» покажут одну из главных российских премьер 2025 года — фильм «Северный полюс». Это история героической экспедиции советских подводников к вершине Северного полушария в 1962 году, рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Картину снял режиссер Александр Котт. В прокат «Северный полюс» выйдет в феврале 2025 года.

На фестивале уже показали другую премьеру — фильм Константина Худякова «Я начинаю видеть свет». Гостями показа стали члены жюри, иностранные делегации и именитые участники фестиваля. Фильм стал частью внеконкурсной программы фестиваля.

Фестиваль «КиноБраво» проходит в Сочи с 28 сентября по 4 октября. В основную программу вошли 12 фильмов. Всего в ходе мероприятия покажут 25 картин, снятых режиссерами из России, Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии и других стран.

Все конкурсные фильмы представлены в России впервые. Сочинцы и гости курорта могут увидеть их бесплатно в кинотеатре ТРЦ «Горки Город Молл» в Красной Поляне. Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Вячеслав Рыжков

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