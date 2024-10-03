Изъятый у похитителя кенгуренок вернется из Ярославля в калужский зоопарк

Похищенный из калужского парка птиц кенгуренок находится в удовлетворительном состоянии, его планируют передать в Парк птиц «Воробьи» в Калужской области. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославском зоопарке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский зоопарк Фото: Ярославский зоопарк

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из калужского зоопарка были похищены двое животных, из ярославского — один. Полиция задержала подозреваемого, в клетчатой сумке у него находились двое кенгуру из Калужской области, но одно из животных погибло. Выжившего кенгуренка отправили в ярославский зоопарк на передержку.

«Малышу ничего не угрожает, он окружен вниманием и заботой наших специалистов. Его состояние удовлетворительное, он находится под постоянным ветеринарным контролем. На данный момент решается вопрос о передаче его обратно в Парк птиц «Воробьи». Совсем скоро малыш встретится со своими родителями»,— сообщили в зоопарке.

В настоящее время полиция устанавливает местонахождение ярославского кенгуру Кроша. По данным СМИ, он мог быть продан в московский частный зоопарк.

«Информации о нашем Кроше пока, к сожалению, нет, но мы очень ждем его, надеемся и верим, что он обязательно вернется домой»,— пояснили в зоопарке.

Алла Чижова