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В полиции рассказали о задержании похитителя кенгуру

Подозреваемого в краже кенгуру из российских зоопарков задержали на железнодорожном вокзале в городе Александов Владимирской области. Подробности рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: МВД России

Фото: МВД России

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 27 сентября из ярославского зоопарка (принадлежит мэрии города) был украден кенгуру Крош. Еще двое животных пропали в частном зоопарке «Воробьи» в Калужской области. На видеозаписи, размещенной госпожой Волк, подозреваемый сообщает, что первого кенгуру украл в ярославском зоопарке. На настоящий момент установлено два факта кражи животных.

«В сумке обнаружено одно из животных, похищенных в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле. Задержанный доставлен в отдел полиции, с ним проводятся следственные действия»,- сообщила госпожа Волк.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Изъятого кенгуру поместили в ярославский зоопарк на передержку, там ему оказали ветпомощь.

«В Ярославский зоопарк прибыло одно из похищенных животных. На данный момент кенгуренок находится в удовлетворительном состоянии и под постоянным контролем ветеринарных врачей. Благодарим правоохранительные органы за качественно выполненную работу и возвращение кенгуренка»,— сообщил исполняющий обязанности директора ярославского зоопарка Николай Потапов.

Алла Чижова

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