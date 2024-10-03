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С ипподрома «Акбузат» взыскали 450 тысяч рублей за гибель наездника

Октябрьский районный суд Уфы взыскал с ГАУ «Центр компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат» 450 тыс. руб. в пользу матери наездника, погибшего во время купания коней. С исковым заявлением обратилась прокуратура Октябрьского района Уфы.

Из судебного акта следует, что летом 2019 года наездник вывез лошадь по кличке Чио Сан на купание в реке Белой. При попытке достать из воды кепку, он стал тонуть. Коллеги, которые были рядом, не смогли ему помочь. Тело наездника было найдено на следующий день спасателями.

Заключение бюро судебно-медицинской экспертизы показало, что погибший не был пьян.

По мнению прокуратуры, смерти работника способствовал недостаточный контроль и отсутствие в инструкциях по охране труда мероприятий по уходу за лошадьми. В связи с этим родственники погибшего имеют право на компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб., полагали в ведомстве.

Представитель ипподрома просил суд отказать в удовлетворении требований, его позицию поддержал представитель министерства сельского хозяйства Башкирии.

Суд согласился с доводами прокуратуры, однако снизил размер компенсации на 50 тыс. руб.

Идэль Гумеров

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