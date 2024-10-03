На развитие культуры в Уфе планируется потратить 10 млрд рублей до 2030 года

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы развития культуры в Уфе в 2025–2030 годах составит 10,3 млрд руб. В их числе 29,8 млн руб. из федерального, 1,2 млрд руб. — из республиканского, 8,4 млрд руб. — из городского бюджета и 667,27 млн руб. — из внебюджетных источников.

В утвержденную администрацией Уфы программу входят две подпрограммы: развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства (показ спектаклей и концертных программ, проведение мероприятий) и дополнительного образования (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) в Уфе. На реализацию первой из них планируется потратить 5,3 млрд руб., второй — 4,46 млрд руб.

В рамках развития культурно-просветительской деятельности в Уфе в частности планируется увеличить среднюю зарплату работников учреждений культуры с 40,9 тыс. руб. до 43 тыс. руб., долю доступных для инвалидов объектов культуры — с 64,3% до 65,2%, зданий культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, — с 80,1% до 81,5%.

Авторы программы рассчитывают, что зарплата педагогов муниципальных учреждениях допобразования в Уфе вырастет с 47,5 тыс. руб. до 51 тыс. руб., доля детей, участвующих в творческих мероприятиях, — с 5,06% до 5,1%, число стипендиатов среди талантливых детей и молодежи — с 35 до 38.

В перечне объектов культуры, которые необходимо обновить в рамках программы, одно здание — кинотеатр «Победа», на его ремонт из городского бюджета планируется выделить чуть более 142 млн руб. Работы должны завершиться в 2025 году.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне этого года Управление капитального строительства (УКС) Уфы и ООО «Альбит» заключили новый контракт на капитальный ремонт кинотеатра «Победа» за 235,5 млн руб. Компания стала единственным участником закупки. Ранее она уже заключала договор на капремонт здания, но не предоставила обеспечение в срок и была признана уклонившейся от заключения контракта.

Майя Иванова