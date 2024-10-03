В Сочи житель Кубани упал в бетонный канал и сломал голень

В среду, 2 октября, в Адлерском районе Сочи 29-летний житель Кубани упал в сточную канаву и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел вчера поздним вечером рядом с улицей Петрозаводской. Высота бетонных берегов канала достигала почти трех метров, что сделало попытки пострадавшего выбраться без помощи невозможными. Очевидцы происшествия оперативно вызвали экстренные службы.

Специалисты ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю и полицейские, используя альпинистское снаряжение и лестницу, успешно эвакуировали мужчину из русла канала. На месте его уже ожидали медицинские работники.

По предварительным данным, у пострадавшего закрытый перелом голени. Причины падения мужчина не уточнил.

«Ъ-Сочи» писал, что в прошедшее воскресенье, 29 сентября, три грибника потерялись в лесах Сочи. Двое из них при помощи диспетчера поисково-спасательной службы смогли найти выход. Последнему потребовалась помощь бригады спасателей.

Мария Удовик